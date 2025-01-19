شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول خرق لوقف إطلاق النار.. سقوط 3 شهداء برصاص الاحتلال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط 3 شهداء وأصيب 20 آخرون برصاص الاحتلال فى حى الشجاعية شرقى غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي السياق نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل الهجمات ما دامت حماس لم تف بالتزاماتها، موضحا أنهم لم يتسلموا حتى الآن قائمة الرهائن.

وأضاف "سنعمل بكل جهد لإعادة الرهائن إلى منازلهم".

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بدء الوقت المعلن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.