شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تأخر بدء وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 08:58 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بـ"تأخر بدء وقف إطلاق النار فى قطاع غزة".

وقالت حماس: ملتزمون ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى يعود لأسباب فنية ميدانية.

وأكد جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تف بالتزاماتها.