شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تأخر بدء وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيمالأحد، 19 يناير 2025 08:58 ص
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بـ"تأخر بدء وقف إطلاق النار فى قطاع غزة".
وقالت حماس: ملتزمون ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى يعود لأسباب فنية ميدانية.
وأكد جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تف بالتزاماتها.
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