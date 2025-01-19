شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1000 شاحنة مساعدات بمعبر رفح البرى استعدادا لدخول قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

رصد همام مجاهد موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، اصطفاف مئات شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن شاحنات المساعدات تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية لسكان قطاع غزة.

وأضاف موفد القاهرة الإخبارية: أكثر من 1000 شاحنة مساعدات بمعبر رفح البري استعدادا لدخول قطاع غزة.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة.

ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.