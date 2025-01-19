شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: انتشال جثة جندى كان محتجزا بغزة منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي انتشال جثة الجندي الأسير أورون شاؤول المحتجزة في قطاع غزة منذ 2014.

وفي سياق آخر، قال الجيش الإسرائيلي، إنه سيواصل الهجمات ما دامت حماس لم تف بالتزاماتها، موضحا أنهم ما زالوا لم يتسلموا حتى الآن قائمة الرهائن.

وأضاف "سنعمل بكل جهد لإعادة الرهائن إلى منازلهم".

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بدء الوقت المعلن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.