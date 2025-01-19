شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: النمط الأبرز للموسم الزراعى الحالى زيادة فرق حرارة الليل والنهار والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 06:00 ص

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن لكل موسم خصوصيته في أنماط المناخ والموسم الحالي النمط الأبرز هو زيادة فرق حرارة الليل والنهار "جو دافئ نهارا شديد البرودة ليلا " مع الشبورة الكثيفة لحد ضباب ولها علاقة كبيرة ليس بالأمراض ولكن بانخفاض كبير في معدلات الامتصاص.

أضاف فهيم، أنه فى ظل التدرج والتذبذب فى انخفاض الحرارة ليلاً خلال هذه الفترة التى تستمر حتى نهاية شهر طوبة على الأقل يجب تنفيذ عدد من التوصيات التالية:

1 - القمح: انتهت تمامًا مواعيد زراعة القمح المتأخر، ولا يجب المخاطرة والزراعة فى هذه الفترة، وسيكون محصولا ضعيفا.

2- يجب فحص القمح جيدًا لأن هذا توقيت الصدأ ولا يوجد رش وقائي وممنوع استخدام مبيدات الحشائش في العمر أكبر من 40 يومًا ويمكن استخدام على سبيل المثال مبيد هربينو 250 سم لـ 200 لتر ماء فدان للزمير وللعريضة مبيد جرناري .



3- الفاصوليا الصيفي : يجب عدم زراعتها قبل 10 فبراير.

4- البنجر عروة أغسطس: عدم صرف البوتاسيوم للبنجر أكبر من 140 يوم ويرش بورون 14 ٪ مرتين .

5- البطاطس الشتوي: عدم صرف اي منظمات نمو للبطاطس بعد 90 يوم فقط البوتاسيوم والكالسيوم.

6- البطاطس الصيفي: عدم رى البطاطس مرتين وراء بعضهم بدون عزيق لاي سبب وممنوع استخدام اليوريا والدفعة الأولي من التسميد يفضل أن تكون 3 سلفات نشادر او 2 نترات نشادار بنظام خط وخط و استخدام اليوريا بكثرة بسبب سنوات اللفحة.

7- الفراولة: عد الاكثار من استخدام الاحماض الامينية تماما لانها فترة العفن الرمادي والعفن الطري وتجدد الإصابة بالتبقعات وخاصة بعد انتهاء ايام الشبورة البرد وزيادة الندي.

8- المانجو المتأثرة بالبرودة: عدم إزالة الأفرع الجافة حاليًا حتي يحدث جريان العصارة في الأشجار ويجب الانتهاء من تقصيف نسبة من الأزهار علي نهاية الأسبوع عشان تعمل اكتر من جيل على الشجرة .

9- البسلة والفول: عدم رش أي نحاسيات حاليا وأثناء التزهير والعقد .

9- البصل الفتيل: إجراء رشة وقائية هامة ضد الأمراض الفطرية وعدم الاستعجال فى رش المغذيات المكثف علي البصل والانتظار لبعد إجراء الرية الأولي .

10- الثوم: عدم الاستعجال فى رش الكالسيوم بورون والالتزام بالبوتاسيوم فوسفيت والماغنسيوم فوسفيت .