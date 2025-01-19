شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يعمل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة – خط شرق النيل – الآن بشكل تجريبى بدون جمهور من محطة العدالة بالعاصمة حتى محطة الاستاد بمدينة نصر، ومن المتوقع أن يعمل المونوريل للجمهور منتصف العام الجارى .



مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة .

تفاصيل التشغيل التجريبي للمشروع:

يعمل تجريبي بدون جمهور من محطة العدالة حتى محطة الاستاد بمدينة نصر

من المتوقع أن يعمل للجمهور منتصف العام الجاري

التشغيل التجريبي بدأ من مركز التحكم بالعاصمة الإدارية حتى محطة المشير وتم الوصول لمحطة 4 بمدينة نصر

المشروع يمتد بطول 56.5 كم ويتضمن 22 محطة

قطار المونوريل:

مكون من 4 عربات سعة 560 راكب

يعمل بدون سائق مع أنظمة مراقبة متطورة وتقنيات حديثة

سرعته 90 كم/ ساعة (تشغيلية 80 كم/ ساعة)

ينقل 10 آلاف راكب في الاتجاه الواحد

600 ألف راكب يومياً الطاقة الاستيعابية لكل خط