شكرا لقرائتكم خبر عن الصف الثالث الإعدادى.. غدا إجازة بامتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

يحصل طلاب الشهادة الإعدادية، غدا الأحد على إجازة من امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بالتزامن مع احتفال المسحيين بعيد الغطاس، حيث راعت المديريات التعليمية أثناء وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الاعدادي بأن يكون يوم 19 يناير، إجازة من الامتحانات وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعدم عقد امتحانات أيام 6-7-8-19 يناير الجارى.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 18 يناير، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.



واستعدت مديريات التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية حيث أن، امتحانات نصف العام في الشهادة الإعدادية سوف تكون موحدة على مستوى كل محافظة وليس بنماذج امتحانية متعددة .

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية انطلقت السبت حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.