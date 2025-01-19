شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد القطار الكهربائى السريع فيلارو المقرر تشغيله قريبا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

يشكل القطار الكهربائي السريع فيلارو، المقرر تشغيله قريبا على شبكة القطار السريع، نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وذلك ضمن شبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها حاليا بأطوال تصل 2000 كم .

من جانبها أوضحت وزارة النقل المصرية الامكانات الهائلة لأحد القطارات الكهربائية السريعة (فيلارو) الذي تم إنتاجه ضمن قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية ، وتم إجراء اختبارات للقطار على السكة الحديد بألمانيا بعد تصنيعه في مصانع شركة سيمنز العالمية.

تستعد وزارة النقل لاستقبال عدد جديد من القطارات السريعة، والتى يتم تصنيعها لصالح الوزارة بمصانع شركة سيمنز الألمانية، والتى تصل سرعتها التصميمية لـ 250 كم / الساعة للقطارات فائقة السرعة و160 كم للقطارات الإقليمية و120 كم لجرارات قطارات البضائع.

وتسلمت وزارة النقل القطار الديزيرو الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية وتم توريده لمصر منذ عدة أشهر، كما تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع 3 قطارات سريع (فيلارو) وجاري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطارات سريعة مخصصة للخط، وأيضاالانتهاء من تصنيع 5 قطارات إقليمية (ديزيرو) تم شحن أحدهما إلى القاهرة وجاري تصنيع 7 قطارات أخرى وذلك من إجمالي 34 قطار إقليمى مخصصة للخط بالإضافة إلى الإنتهاء من تصنيع 2 جرار كهربائي للبضائع من إجمالي 14 جرار بضائع .

وتعمل وزارة النقل على الانتهاء من تنفيذ الخط الاول للقطار الكهربائي السريع والذي يتكون من 21 محطة والذي يعتبر احد 4 خطوط جاري تنفيذها تتكون منها شبكة القطار الكهربائي السريع باجمالي طول 2000 كيلو متر ،حيث تعد شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية، واحدة من أكبر المشروعات التي تنفذها شركة سيمنز العالمية.

ويبدأ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، من العين السخنة حتى مطروح مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والسادس من أكتوبر وبرج العرب والعلمين، وهذه الشبكة لها أهمية كبيرة في نقل الركاب والبضائع وتخفيض الانبعاثات الكربونية.