شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لشبكة إن بى سى: سنرى إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار وإلا جحيما سيندلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دونالد ترامب لشبكة إن بي سى "سنرى إطلاق الرهائن قريبا ويجب أن يتم ذلك وأبلغت نتنياهو أن عليه مواصلة القيام بما يلزم، مؤكدا أن الضامن من جانب إدارتى لاستمرار وقف إطلاق النار هو وجود حكومة جيدة.

وأشار ترامب أنهم إذا احترمونا سيستمر وقف إطلاق النار وإذا لم يحترمونا ستنفجر الأمور، مؤكدا أنه قال لنتنياهو إن الحرب يجب أن تنتهي لكن عليه الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به.

وأكد ترامب لشبكة إن بي سي "احترامنا يعنى صمود وقف إطلاق النار وعكس ذلك يعنى أن جحيما سيندلع".