شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مركز الخدمات الزراعية التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر مركز الخدمات الزراعية أحد المشروعات الاستثمارية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والذى يهدف لتعظيم فرص الاستثمار الزراعى بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص والإتاحة العادلة للخدمات المختلفة ذات الجودة العالية من خلال زيادة منافذ إتاحة الخدمات إلى الفئات والمجتمعات الأكثر فقرًا واحتياجًا.

ويهدف مركز الخدمات الزراعية لتعظيم العائد الاقتصادي للهيئة من خلال تقديم خدمات اقتصادية أساسها المنافسة والجودة واستثمار موارد القطاع الخاص لصالح المزارعين من خلال العمل على سلاسل القيمة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، وكذلك تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل من خلال معاملات ما بعد الحصاد وتعمل المحطة على محاصيل للسوق المحلي والدولي مثل البصل والثوم والرمان والمانجو والعنب والفاصوليا الخضراء والجزر، وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين الإنتاجية عبر مراحل تهيئة التربة حتى الحصاد.

ويعمل كمركز للتسويق ومستلزمات الإنتاج لدراسة وتحليل الأسواق الزراعية المحلية بهدف الوصول إلى الأسواق الأكثر ربحية، مع تطبيق نظام الزراعة التعاقدية من خلال تيسير توقيع تعاقدات تسويقية بين صغار المزارعين والأسواق وتوفير الدعم الفني ومستلزمات الإنتاج من تقاوي وشتلات وأسمدة عالية الجودة، وكذلك تقديم نماذج زراعية مختلفة للزراعة النظيفة الآمنة وقابلة للتكرار كنماذج تعليمية للمزارعين للتعلم واكتساب الخبرات في الممارسات الزراعية الحديثة كنموذج يمكن تكراره لرواد الأعمال من المزارعين في صعيد مصر.