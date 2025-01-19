شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس 19 يناير الجارى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يُعتبر عيد الغطاس، من الأعياد السيدية الكبرى فى الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يُحيى ذكرى معمودية السيد المسيح فى نهر الأردن، ويُحتفل به سنويًا في 19 يناير، الموافق 11 طوبة في التقويم القبطى، ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع، كما يُعرف أيضًا بعيد "الظهور الإلهي"، أي ظهور السر العظيم فيه، فظهر الابن الكلمة في الأردن متجسدًا وتعمد في الماء، والروح القدس ظهر بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت نادى من السماء "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" (مت 3: 17)، فهو إحياء ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

برمون عيد الغطاس

يسبق الاحتفال بعيد الغطاس ما يعرف باسم "برمون "، وتُعنى كلمة برمون "الاستعداد" ويُطلَق هذا اللقب على اليوم الذى يسبق عيد الغطاس، وهي كلمة يونانية، وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط. وبالنسبة لأيام البرمون، فإذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة، وإذا جاء العيد يوم الإثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة، وإذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك، وبخلاف تلك الحالات يكون البرامون يومًا واحدًا.

وعن إقامة قداسات الميلاد والغطاس والقيامة ليلا، أوضح الأنبا بنيامين مطران المنوفية، في تصريح تليفزيوني له أن السيد المسيح ولد ليلا فجاء نور يضئ في الظلام، فالكنيسة استمرت ثلاثة قرون تحتفل بالميلاد والغطاس يوم واحد، ثم بعد ذلك تم فصلهما، وتم تحديد الميلاد 29 كيهك / 7 يناير، والغطاس (العماد) 11 طوبه 19 يناير، والغطاس يقام ليلا كما كان مع عيد الميلاد، ولكن السيد المسيح لم يعمد ليلا، أما بالنسبة للقيامة فالمسيح قام والظلام باق، لذلك يقام ليلا.