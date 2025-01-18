شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الحياة تشارك فى تجهيز القافلة الإغاثية التاسعة لإغاثة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مؤسسة صناع الحياة بدء تجهيزها للمواد الإغاثية ضمن الاستعداد لانطلاق القافلة الإغاثية التاسعة لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

تأتي هذه القافلة استمرارًا لجهود التحالف في تقديم الدعم المُستدام للأشقاء في غزة، وتأكيدًا على التضامن المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.



وسيتم تنسيق دخول المساعدات وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم دور الموقف المصري الداعم للأشقاء في فلسطين بشكل عام وموقف المجتمع المدني المصري بشكل خاص الذي يعكس تدافر مؤسساته أولوية دعم أشقائنا.