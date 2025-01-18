شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: مقتل شخص وإصابة آخرين بسبب عملية طعن فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى مقتل شخص وإصابة آخرين بعملية طعن في تل أبيب وتم استهداف المنفذ بإطلاق النار عليه.

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الشرطة ان المشتبه به حاول طعن المارة في شارع ليفونتين بتل أبيب وقوات الشرطة تمشط المنطقة.

أشارت صحيفة معاريف إلى استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع حادثة إطلاق النار في تل أبيب.