شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تستبعد رؤساء 4 لجان بامتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استبعاد رؤساء اللجان بعدة إدارات تعليمية، وذلك عقب امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت، مؤكدة أنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب فى عدم الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات.

بيانات رؤساء اللجان:-الذين تم استبعادهم:

(أولا ً) : إدارة حدائق القبة التعليمية :

ـ استبعاد رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية

وذلك لمخالفة التعليمات المنظمة لفتح مظاريف الأسئلة قبل الميعاد المحدد وعدم الالتزام بالتعليمات

‏(ثانياً ) : إدارة عين شمس التعليمية:-

استبعاد رئيس لجنة مدرسة أحمد عصمت للغات

لمخالفة التعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب وجاري التحقيق بمعرفة الشئون القانونية

( ثالثاً ) إدارة المطرية التعليمية

ـ استبعاد رئيس لجنة المستقبل الإعدادية بنات

لمخالفة التعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب وجاري التحقيق بمعرفة الشئون القانونية

( رابعاً) : إدارة الزيتون التعليمية

استبعاد رئيس لجنة سراى القبة الإعدادية بنات

لمخالفة التعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب وجاري التحقيق بمعرفة الشئون القانونية