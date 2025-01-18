شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد ضرورة منع التدخل الخارجي وإخراج المرتزقة من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها كان استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي وتأكيده على ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع المرتزقة من ليبيا..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

شوبير يحرس عرين الأهلي أمام أورلاندو.. والساعي وعبد الفتاح أساسيان

أعلن مارسيل كولر ، المدير الفني لفريق الأهلي ، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام أورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي اليوم، السبت، فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الخارجية: مصر لن تتوانى في تنسيق جهود الإغاثة لمواجهة الوضع الكارثي بغزة

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن "مبدأ حل الدولتين هو ضمان لعدم تكرار موجات العنف، ويجب العمل على التوصل إلى سلام عادل ودائم وفقا لحل الدولتين".

تعرف على ترتيب عمر مرموش بين نجوم مصر فى الدوري الإنجليزي

سيكون عمر مرموش نجم إينتراخت فرانكفورت الألماني اللاعب المصري رقم 15 الذين مثلوا أندية فى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع قرب انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

عزاء والد ياسمين عبد العزيز بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.. الإثنين

تستقبل النجمة ياسمين عبد العزيز عزاء والدها يوم الإثنين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذى رحل عن عالمنا منذ قليل.

الشحات والشناوي وكهربا على دكة بدلاء الأهلي أمام أورلاندو

يجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، كل من محمد الشناوي ويوسف أيمن وكهربا وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد هاني وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

6 نصائح لتخفيف آلام والتهاب المفاصل فى الشتاء

في الطقس البارد، تصبح الدورة الدموية أبطأ وقد لا يتم نقل الأكسجين والمواد المغذية الكافية إلى المفاصل، مما يؤدي إلى تصلبها وعدم الراحة، ويمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية أيضًا إلى تفاقم الالتهاب والتسبب في آلام المفاصل.

هانز زيمر وتامر حسني يشتركوا في العروض العالمية لـ joy awards الليلة

ساعات تفصلنا علي عرض جوائز الچوي أوورد joy awards المقامة الليلة ضمن فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي ستشهد اختيار عدد من أساطير العالم في عالم الموسيقى ليتشاركوا الغناء في ليلة مبهرة ينتظرها قطاع كبير من الجمهور ممن يترقبوا الحدث.

برينتفورد ضد ليفربول .. محمد صلاح يقود هجوم الريدز فى الدوري الإنجليزي

أعلن آرنى سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد، في الخامسة مساء اليوم على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

طرق طبيعية لتنظيف الرئتين وتحسين التنفس فى الشتاء

طرق طبيعية لتنظيف الرئتين وتحسين التنفس خاصة مع انتشار العدوى والفيروسات في فصل الشتاء..

"المحطات النووية" تعلن عن فرص عمل جديدة بالضبعة.. اعرف التفاصيل

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور محمد دويدار، توفير بعض الوظائف الشاغرة للإعلان رقم 1 لسنة 2025 ، للعمل بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

طقس غدا الأحد 19 يناير 2025.. شبورة كثيفة وارتفاع الأمواج بهذه المناطق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 19 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الحوثيون يعلنون قصف مقر وزارة دفاع إسرائيل في يافا بصاروخ "ذو الفقار"

قالت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، أنها قصفت مقر وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذوالفقار" وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة عالية، بحسب بيان صدر عنها اليوم السبت.

عبد الباسط حمودة يؤدى مناسك العمرة

انتهى الفنان عبد الباسط حمودة من أداء مناسك العمرة، على أن يعود لاستئناف أعماله الفنية بتسجيل بقية أغانى ألبومه الجديد الذى انتهى من تسجيل ما يقرب من 3 أغانٍ منه.

اعتقالات جماعية للمهاجرين وترحيلات.. خطة ترامب لأول يوم فى البيت الأبيض

قال مسئول حدودى كبير فى إدارة دونالد ترامب القادمة إن سلطات الهجرة الأمريكية ستنفذ اعتقالات جماعية للمهاجرين غير المسجلين فى جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، أول يوم لاستلام الحكم فى البيت الأبيض بعد التنصيب يوم الاثنين 20 يناير.

وفاة والد النجمة ياسمين عبد العزيز

توفى منذ قليل، والد النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها على: "إنستجرام" وعلقت قائلة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

سيارت الإسعاف وشاحنات المساعدات تصطف أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" اصطفاف سيارت الإسعاف وشاحنات المساعدات أمام معبر رفح من الجانب المصري تمهيدا لدخولها لغزة مع بدء تطبيق وقف إطلاق النار.

الناقد الرياضى محمد عراقى لتليفزيون الخليج 365: كولر يرفض التجديد لمعلول

قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية اخبارية من إعداد أحمد إسماعيل وتقديم أحمد العدل تناولت كواليس اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى باستاد القاهرة الدولى.

وزير الصحة من أمام معبر رفح: جاهزون لدخول غزة لتقديم الرعاية الطبية للأشقاء

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري الاستعدادات علي بوابة معبر رفح لاستقبال الجرحي القلسطينيين ونقل مساعدات لغزة.

خليفة حفتر يؤكد تقديره العميق لدور مصر المحورى فى استعادة استقرار ليبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع المرتزقة من ليبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

الرئيس السيسى لـ"حفتر": استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقا مع أمن مصر القومى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

الرئيس السيسى يستقبل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد ربيعة مدافع سموحة لضمه فى يناير

رفض مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، فكرة ضم محمد ربيعة مدافع سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم دفاع الفريق.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد فى الدوري الإنجليزي.. صلاح ينتظر رقما مميزا

يحل فريق ليفربول ، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على فريق برينتفورد، مساء اليوم السبت، على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

مدبولى يُتابع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل الربط الإلكترونى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

3 مجازر إسرائيلية بغزة ترفع عدد الشهداء لـ46899 قبل ساعات من وقف إطلاق النار

كشف التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 470 على قطاع غزة، عن ارتكاب الاحتلال 3 مجاز ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و83 مصابا خلال الـ(24 ساعة الماضية).

عمر مرموش هدية مانشستر سيتي لـ جوارديولا فى عيد ميلاده الـ 54

يحتفل الإسباني بيب جوارديولا اليوم السبت بعيد ميلاده الـ54، حيث وُلد في 18 يناير 1971، تزامنًا مع اقتراب المصري عمر مرموش من بدء تجربة جديدة في مسيرته بانتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.