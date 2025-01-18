شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم الجيزة يستبعد رئيس لجنة ببولاق.. ويؤكد: أى تهاون سيواجه بإجراء حاسم والان مع تفاصيل الخبر

أصدر سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قرارًا عاجلًا باستبعاد رئيس لجنة عمر سليمان ببولاق الدكرور، وذلك لعدم تنفيذه التعليمات الصادرة، مشددًا على أن أى تهاون أو إخلال بالتعليمات سيواجه بإجراءات حاسمة وفورية، لضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل الذى يليق بمستقبل الطلاب.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم السبت، شملت إداراتى الهرم والعمرانية، وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية فى أول يوم لها على أرض الواقع والتأكد من توفير المناخ المناسب للطلاب.

وتضمنت جولة سعيد عطية، زيارة عدد من لجان الامتحانات، شملت: لجنة مدرسة الرؤية الرسمية المتميزة للغات بإدارة العمرانية، ولجنة مدرسة الصفا والمروة، ولجنة مدرسة الفؤاد بإدارة الهرم.

وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة ضمان انضباط سير الامتحانات، مؤكدًا أن الطالب لا يضار تحت أى ظرف، حيث وجه بتعويض الوقت الكامل للطلاب فى حال تأخر تسليم أوراق الأسئلة لأى سبب كان، حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما شدد على الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وحرص وكيل الوزارة، على متابعة جاهزية اللجان من حيث النظافة والإضاءة وتهوية القاعات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية مريحة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل أداء ممكن.

وفى سياق متصل، عقد سعيد عطية اجتماعًا موسعًا مع مديرى الإدارات، ووكلاء الإدارات، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة.

وشدد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات المتعلقة بتوزيع الأسئلة وتأمينها، ومتابعة أعمال المراقبة داخل اللجان لضمان النزاهة والشفافية.

وحث القيادات على ضرورة متابعة سير العمل داخل مراكز توزيع الأسئلة وضمان عدم وجود أى تأخير أو تقصير قد يؤثر على سير الامتحانات.

وشدد على منع اصطحاب أى أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين، داخل اللجان لضمان نزاهة العملية الامتحانية ومنع أى محاولات غش.

وأكد أن المديرية ستلتزم بتنفيذ جميع القوانين المنظمة للعملية الامتحانية بحزم، بما فى ذلك قانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وأوضح أن أى محاولات للإخلال بالنظام أو التلاعب سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المشددة، بما يضمن نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب.

واختتم سعيد عطية جولته، بتوجيه رسالة حازمة أكد فيها أن المديرية لن تدخر جهدًا لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، وأن الجميع، من قيادات ومراقبين ومعلمين، شريك فى نجاح العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف: "الطالب أمانة، والعدالة فى الامتحانات أولوية، وسنقف بكل حزم أمام أى تقصير قد يمس مستقبل أبنائنا. هدفنا هو أن تسود الشفافية والنزاهة فى كل تفصيل، لأن التعليم هو بوابة الوطن نحو المستقبل".