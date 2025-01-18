شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة صاحبة واقعة التعدى على طالبة تعلن فصل 3 طالبات نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت إدارة مدرسة كابيتال الدولية صاحبة واقعة تعدى طلاب على زميلاتهم، أنه فى إطار الحرص على التزام مدارس كابيتال الدولية بتوفير بيئة آمنة لطلابنا والمعلمين وأولياء أمورهم، وبشأن واقعة تعدى مجموعة من الطالبات على طالبة بالمدرسة في الفترة ما بعد انتهاء اليوم الدراسي تم اتخاذ الإجراءات التالية:

فصل نهائي: تم فصل الطالبات الثلاثة اللاتي اعتدين على الطالبة، وتحويل ملفهن إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- عقوبات انضباطية: تم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب الذين قاموا بتصوير الواقعة والتفاعل معها بشكل سلبى.

- برامج توعية: تقوم المدرسة بتكثيف التوعية الشاملة لجميع الطلاب حول سلوكيات العنف المماثلة وما يترتب عليها من عواقب.

وتؤكد مدارس كابيتال، أنها قامت بتحمل مسؤوليتها منذ اللحظة الأولى للواقعة حيث تم فض الشجار، وتقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة وسماع شهادتها، وإخطار ولى أمرها، والتحقيق في الواقعة بالاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة، واستدعاء أولياء أمور الطالبات المتورطين وإبلاغهم بقرار الفصل.

وتواصل إدارة المدرسة متابعة الوضع الصحى والنفسي للطالبة مع العمل على برنامج لتأهيل الطالبة حين عودتها للمدرسة وحرصا منا على سلامة طلابنا، قررت المدرسة تشديد إجراءات الأمن والحماية والغشراف المدرسي للطلاب خاصة بعد انتهاء اليوم الدراسي وتؤكد مدارس كابيتال الدولية أن سلامة وأمن الطلاب هي أولوية القصوى، وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه في إطار الفيديو المتداول حول واقعة التعدي على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمحافظة القاهرة، وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة من الوزارة غدا الأحد إلى المدرسة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية .

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الوزير محمد عبد اللطيف أكد تعامل وزارة التربية والتعليم بحسم مع مثل هذه الظواهر، مشددا على أن الدور التربوي للمدرسة يأتي في مقدمة الأولويات ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية جيدة.

كما شدد الوزير محمد عبد اللطيف على متابعته لنتائج التحقيق في الواقعة واتخاذ كل الإجراءات المناسبة حيال المسئولين عنها.