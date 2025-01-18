شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، مستشفى العريش العام، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية بمستشفيات محافظة شمال سيناء لتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطنيين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء شدد خلال جولته فى المستشفى على سرعة تسليم مبنى الغسيل الكلوي الجديد وفقا للمواعيد المقررة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقسم 82 ماكينة غسيل كلوي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الاستقبال، وحرص على الاطمئنان على جاهزية القسم لاستقبال الحالات الحرجة.

وعلى هامش زيارته لمستشفى العريش العام، نوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير ترأس اجتماع غرفة الأزمات لإدارة أحداث غزة، وذلك لمناقشة أوجه التنسيق بين وزارة الصحة، ووزارة التضامن، ومحافظة شمال سيناء، لتقديم كافة سبل الدعم، وتذليل العقبات، والوقوف على التحديات لتقديم أفضل الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطنيين. ولفت «عبدالغفار» أن الوزير أكد على دور مصر الريادي في استقبال وعلاج الجرحى والمصابين الفلسطنيين، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم منذ بداية الحرب على غزة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد على أهمية التنسيق بين الوزارتين، والهلال الأحمر المصري، وكافة الجهات المعنية لإيصال المساعدات لقطاع غزة. وتابع «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بتوفير كافة اللوجستيات التي يحتاجها الأطقم الطبية، وتوفير سكن به كافة سبل الراحه لجميع الأطقم الطبية، وتذليل أي عقبات بالتعاون مع وزارة التضامن، ومحافظة شمال سيناء لتقديم أفضل الخدمات الطبية ومن جانبها، أبدت الدكتوره مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي استعدادات وزارة التضامن لتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين.