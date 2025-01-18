شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: سندخل شهر رمضان بانخفاض فى أسعار الدقيق والزيوت والفول والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن رصيد السلع الغذائية على أرض مصر حاليا يغطي من 3 إلى 10 أشهر حسب نوع السلعة، موضحا أن هناك منافسة بين المنتجين والتجار وهذا يؤدي لاستقرار الاوضاع وتوفير السلع بغزارة للمواطنين.

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة، أن هناك تعاقدات من الخارج قادمة بـ2 مليون طن سلع غذائية داخلها قمح وزيوت وكل السلع الغذائية الأساسية وسط فائض ووفرة في المنتجات، مشيرا إلى أن بعض السلع أسعارها العالمية انخفضت مما يؤثر على الاسعار.

وتابع: "في سلع بسبب الوفرة ولها تاريخ صلاحية تم تنزيل أسعرها وسندخل على شهر رمضان بانخفاض واضح في سلع القمح والدقيق والزيوت والفول المستورد وكل ده ما زال في انخفاض من شهر نوفمبر حتى الان وفي استقرار في اسعار اللحوم البلدين والمستوردة".

