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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى: استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن مصر القومى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى المشير خليفة حفتر وتأكيده على أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري..
• الرئيس يلتقي المشير خليفة حفتر.. ويؤكد: استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري
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