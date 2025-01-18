شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات عمال الجيزة يطلق مبادرة لمواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة محمد كامل رئيس نقابة النقل العام، أهمية ودور الحوار المجتمعى فى جميع القضايا كأحد الأسلحة الهامة فى التصدى لمخاطر سلاح الشائعات التى تستهدف الأضرار باستقرار حركة التنمية بمواقع العمل.

جاء ذلك خلال فاعليات الندوة التوعوية والتى جاءت بعنوان " إتحقق ..قبل ماتصدق " ونظمها الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات.

تابع : " كامل ' معلنا إعداد حملة توعوية بأنشطة مختلفة بكل المواقع الانتاجية بمحافظة الجيزة من خلال مركز الاعلام والتثقيف بالاتحاد وكذلك صفحات التواصل الإجتماعى ذات الوصف العمالى لمواجهة التصدى للشائعات.

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وقال د. أحمد أبو طالب مسئول التوعية والتثقيف بمديرية الاوقاف بمحافظة الجيزة ان الهدف الاساسى للشائعات النيل من إنجازات الدولة ومشروعاتها المتنوعة وبث روح الفرقة والتلاحم بين ابناء الوطن الواحد مؤكدا ان التوعية بالتثقيف بالحقوق والواجبات من أدوات مواجهة الأكاذيب المضللة كما أن العمل بروح الفريق الواحد يدحر كل حروب الجيل الرابع والخامس وأية تدخلات خارجية قد تريد من زعزعة الثقة فى المؤسسات الوطنية.

وأكد د. أحمد الشريف وزير مفوض بالاتحاد العربى بمجلس الوحدة الاقتصادية جامعة الدول العربية رئيس مجلس امناء مؤسسة إعداد القادة ضرورة الرجوع الى المصادر الرسمية والموثوقة عند تشكيك وخداع المواطنين بكل ما هو زائف فى كافة الموضوعات التي يعمل العدو على تسويقها مشددا إلى ان زيادة الوعى بكل ماهو صحى ومفيد يؤسس لكل معانى الاستقرار والامن والامان .

وذهبت حنان فوزى مسئول الاعلام السكانى بمركز اعلام الجيزة التابع للهيئة العامة للاستعلامات إلى ضرورة التدقيق قبل تصديق أو نقل أو إعادة نشر أي معلومة تنشر على وسائل التواصل الإجتماعى من خلال التأكد من حقيقة الجهة التي تقف وراء النشر ومدى مصداقيتها وأهدافها والمصادر التي استندت اليها.

وأكد سامى عبد العظيم نائب رئيس اتحاد نقابات الجيزة حرص التنظيم النقابى دعم أليات الانتاج وأدوات السلامة والامن الاجتماعى العمالى بكافة الشركات من خلال تطويع المعاهد ومراكز التدريب والمؤسسات التثقيفية التابعة بمخاطبة القواعد العمالية بخطاب وطنى واع الى كل الفئات العمرية من أجل نشر الوعى بعدم السير خلف المعلومات المغلوطة .

وفى كلمتها اكدت فيفى زيادة رئيس لجنة التثقيف بالاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ان الاشاعات اكاذيب يختلقها الخبثاء ويصدقها الاغبياء ويذهب ضحيتها الابرياء ..مؤكدة ان مواجهة الاشاعات التى تصدر الاحباط يتطلب تكاتف كل الاجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصبغة الوطنية للتصدى بالوعى القومى المستمر.