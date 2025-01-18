شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة الأورام السرطانية.. اكشف واحم نفسك من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، اليوم السبت، عن ضرورة الكشف المبكر للحماية من الإصابة بسرطان عنق الرحم، وذلك من خلال الكشف المبكر والمتابعة وأخد العلاج.

وأوضحت طرق الكشف وذلك عن طريق:1. الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة.2. الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان .



ويأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.