شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة أمل عمار تستقبل نهاد أبو القمصان وتشيد بجهودها فى خدمة قضايا المرأة والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقديم التهنئة لها توليها منصب رئاسة المجلس، وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس.

وعبرت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، عن سعادتها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة فخرها بجهود نهاد أبو القمصان فى خدمة قضايا المرأة.

ومن جانبها قامت نهاد أبو القمصان بتقديم التهنئة الى المستشارة أمل عمار لتوليها منصب رئاسة المجلس، كما هنأتها علي إطلاق المجلس القومي للمرأة لأول بودكاست من استوديو المجلس، معبرة عن سعادتها بمواكبة المجلس لأحدث الأساليب الاعلامية للوصول للجمهور لنشر الوعى بقضايا المرأة والأسرة.