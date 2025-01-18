نادى قضايا الدولة الرياضي ينظم ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل

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تنظم لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات بنادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي، يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، ندوة عن الذكاء الاصطناعي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل: التكيف مع التغيرات الجديدة".

وتقوم لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات بنادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي برئاسة المستشار عصام موريس فرج نائب رئيس الهيئة، بعقد عدد من الدورات التدريبية والندوات لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بشكل مستمر من أجل التوعية بأهمية الذكاء الاصطناعى، ودوره خلال السنوات المقبلة.

وتأتي الندوة "الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل: التكيف مع التغيرات الجديدة"، من إعداد وتقديم الدكتور أحمد سنجاب، مدير عام مشروعات التحول الرقمي بالهيئة القومية للبريد التابعة لوزارة الاتصالات وعضو الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويحضر الندوة المستشار عبد الرحيم علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عضو المجلس الأعلى ورئيس قطاع شمال القاهرة، والمستشار أحمد خليفة نائب رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة النادي الرياضي والمستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس النادي الرياضي، ولفيف من أعضاء الهيئات والجهات القضائية.



المستشار عبد الرزاق شعيب



المستشار عبد الرحيم علي



المستشار عصام موريس فرج