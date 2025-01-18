شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم 4 برامج تدريبية لـ140 متدرباً بالمحافظات غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن استمرار الجزء الثانى من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثانى على التوالي، غدًا الأحد الموافق 19/1/2025، خلال الأسبوع التدريبى الخامس والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات لعام 2024/2025، والتى يستفيد منها 55 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على تأهيل المتدربين على التعامل مع كافة المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج التدريبى للأسبوع الثانى من الجزء الثانى لدورة إعداد قادة المستقبل، يتضمن عدة موضوعات هامة منها التفكير الإبداعى والتفكير الاستشراقى المستقبلي، وإدارة ضغوط العمل وإدارة الغضب والتفاعل السلوكى مع الآخرين والتعرف على بيئة العمل الصحية، وقياس وتحليل المهارات القيادية، وكيفية الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى التعريف بمشروعات الوزارة وموازنة البرامج والأداء وبرامج التنمية المحلية المطورة، وجلسة محاكاه لاجتماع مجلس تنفيذى المحافظة، ودليل تصميم وتشغيل الأسواق، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التى يقوم المتدربون بإعدادها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحد المشكلات فى المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، والأزمات التى يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الأسبوع الـ25 يتضمن أيضاً تنظيم 3 برامج تدريبية وهي: برنامج " تنمية مهارات القيادات فى مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بالتعاون مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة، وبرنامج " الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الالكترونية " للمديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمى و مراكز المعلومات ومكاتب قيادات المحافظات، وبرنامج "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية" للمديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان والوحدات الفرعية بالتعاون مع وحدة السياسات السكانية بالوزارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة للتدريب، أن الأسبوع الـ25 من خطة التدريبية للمحليات بسقارة يستفيد من برامجه التدريبية 140 متدرباً، مشيراً إلى أن خطة سقارة للعام الحالى تركز على بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية فى المحافظات فى إطار جهود الوزارة لدعم ملف القضية السكانية والعمل على خفض معدل الزيادة السكانية مما سيسهم فى تحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الاقتصادى لما لذلك من تأثير واضح على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوى التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030، موضحاً أن الأسبوع الـ25 سيتم خلاله تنظيم دورة تدريبية عن "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية"، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية.