شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: زيادة وقت امتحان العربى بإحدى المدارس لتأخر الورق وإحالة المسئولين للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فور ورود بلاغ لمنظومة الشكاوى والخاص باستغاثة أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس من تأخر وصول الأوراق الامتحانية للطلاب لمادة اللغة العربية، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بتوجيه الإدارة التعليمية المعنية باستيعاض الوقت الضائع من الطلاب، انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص ولضمان عدم تأثير ذلك على المستقبل التعليمي للطلاب.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرر تحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعدم الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لعملية استلام وتسليم الأوراق الامتحانية.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية لسريان العملية الامتحانية بانتظام داخل كافة اللجان علي مستوي الإدارات التعليمية بالمحافظة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتظام الامتحانات للطلاب دون أي معوقات.