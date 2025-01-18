شكرا لقرائتكم خبر عن نشر امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة على صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بعد بدء لجنة الامتحانات، وتعمل مديرية التربية والتعليم على تتبع الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث بدأ الامتحان 11.30 صباحا لمدة ساعتين.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية انطلقت اليوم حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.