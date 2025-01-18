شكرا لقرائتكم خبر عن شوية مطر وعودين قصب وحلة قلقاس.. أبرز 10 عبارات تهانى للأقباط بعيد الغطاس والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد غدا الأحد 19 يناير، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم وفقا لعادته السنوية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز التهانى للأقباط بعيد الغطاس المجيد

قبل دق الأجراس وبداية القداس أحب أهني الجميع بعيد الغطاس.

في عيد الغطاس أهدى أغلى الناس أحلى التهاني ممزوجة بالورد.

شوية مطر وعودين قصب وحلة قلقاس مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس.

يا طيور السماء زوريهم وسلامي عليهم وبعيد الغطاس هنيهم.

كل يوم جديد وأنت غلاوتك بتزيد وأحب أسبق العالم وبعيد الغطاس أهنيهم.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد الغطاس سعيد عليكم.

مع الطيور أطير وأهتف مع العصافير وأرنم بصوت جميل وأبعث لك تهنئة بالتهليل بعماد عمانوئيل.

نفسي أجمع كل قلقاس العيد وأكتب عليه يا رب أشوفك سعيد.

القصب بيقول للقلقاس وحشتني يا أعز الناس مبنتقابلش غير من الغطاس للغطاس.

لأغلى الناس أهدي أرق إحساس بعيد الغطاس ولبشه قصب وحلة قلقاس.