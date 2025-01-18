شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم في مستهل جولته بمدينة العاشر من رمضان، بمقر جهاز المدينة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

وأكد المهندس شريف الشربيني اعتزازه بمدينة العاشر من رمضان فهي من أفضل المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيقوم بجولة موسعة بعدد من المشروعات بالمدينة، حيث إن المدينة حدث بها حراك كبير خلال الفترة الماضية، وتتضمن عددا من المشروعات الاستثمارية الضخمة، لافتا إلى أن المدينة استفادت كثيرا من وجود العاصمة الإدارية الجديدة بقطاع شرق القاهرة.

كما أكد وزير الإسكان، أن هناك رؤية لتطوير مدينة العاشر من رمضان، لتكون وجهة للاستثمار بمدن شرق القاهرة، موضحا أهمية العمل على تنمية الإيرادات الخاصة بالمدينة لما لها من جاذبية كبيرة للمستثمرين.

وتابع الوزير خلال الاجتماع موقف المشروعات بالمدينة والتي تصل لنحو 223 مشروعا، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والري بالمدينة والتي تشمل عددا من محطات المياه والروافع ومحطات التنقية والخطوط المغذية للمدينة، بجانب متابعة مشروعات الصرف الصحي "الآدمي والصناعي" وكذا خطوط الطرد، فضلا عن متابعة مشروعات تغذية المدينة بالكهرباء وموقف المحطات الحالية، ومشروعات الطرق الجاري تنفيذها وأعمال الصيانة بها، بالإضافة إلى متابعة المشروعات السكنية وموقف الخدمات بالمدينة.

كما تابع وزير الإسكان الموقف التنفيذي لخطة رفع كفاءة المرافق بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وفي هذا الصدد أكد الوزير ضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة الأعمال بالمشروعات الجارية مع وضع جدول زمني للانتهاء منها.

ووجه المهندس شريف الشربيني بوضع جدول زمني لكافة المشروعات الجاري تنفيذها وكذا لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة، مع حسن إدارة وصيانة منظومة المياه على مستوى المدينة مع استهداف الري بالمياه المعالجة كهدف استراتيجي، مع وجود رقابة ومتابعة دورية لكافة الأعمال، والإهتمام بأعمال الطرق وإجراء الصيانة الدورية.

كما وجه الوزير بوضع تصور لعدد من قطع الأراضي لطرحها ضمن طروحات الوزارة للفرص الاستثمارية التجارية والخدمية لخلق مجتمع عمراني متكامل بالمنطقة المطلة على طريق القاهرة / الإسماعيلية، ووضع تصور لعدد من قطع الأراضي بمناطق مميزة بالمدينة لإقامة مشروعات بها.