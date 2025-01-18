شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعرب عن امتنانه لمصر وقطر وأمريكا على جهود اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن امتنانه لمصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم في التفاوض لوقف إطلاق النار في غزة، مرحبا بالاتفاق.

وشدد في بيان اليوم السبت، على ضرورة تنفيذ الصفقة بالكامل، قائلا: الاتفاق إنجاز كبير ستكون له انعكاسات إيجابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ودعا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى قطاع غزة، مضيفا: ينبغي ضمان عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة، وملتزمون بسلام عادل وشامل ودائم يقوم على حل الدولتين.