شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجازر إسرائيلية بغزة ترفع عدد الشهداء لـ46899 قبل ساعات من وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 470 على قطاع غزة، عن ارتكاب الاحتلال 3 مجاز ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و83 مصابا خلال الـ(24 ساعة الماضية).

وأكدت وزارة الصحة في بيان اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 46,899 شهيدا و110,725 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.