شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية والأرصاد تكشف السر وتوجه تحذيرا للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه على الرغم من أننا فى شهرى يناير وفبراير والذى يتزامن معه شهر طوبه المعروف عنه برودة الجو لم نشهد انخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة حتى الآن.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذلك يرجع إلى التوزيعات الضغطية التى تؤثر علينا، مؤكده : لا يمكن أن نحكم على شهر يناير حتى الآن فمن الوراد أن تأتى موجة من موجات البرودة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن التوزيعات الضغطية المؤثرة علينا تجعل درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وأعلى من المعدلات الطبيعية.

وتابعت : ولذلك نشهد ارتفاع فى الحرارة بسبب كتل هوائية صحراوية ومرتفع جوى يتضح تأثيرهم خلال فترات النهار خاصة مع ظهور أشعة الشمس ، وحذرت : لازال يتبقى على الشتاء نصف شهر يناير وفبراير ومن الوارد حدوث أى موجات من البرودة فينبغى علينا الالتزام بالملابس الشتوية .

ويسود، اليوم السبت 18 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل حد الضباب على مناطق من شمال الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، موضحة أن سرعة الرياح تكون (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3.5:2.5 م).

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.