شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يصدر نشرة طبية حول كيفية التعامل مع مضاعفات التسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور فاروق راشد هلال بمعهد بحوث الفم والأسنان قسم التقويم وطب أسنان الأطفال، حول كيفية التعامل مع مضاعفات التسنين لدى الأطفال، موضحا أن الأسنان اللبنية تبدأ فى الظهور فى تجويف الفم فى عمر أربعة إلى ثمانية أشهر ابتداء بالقواطع السفلية ثم القواطع العليا ثم الضرس الأول ثم الأنياب وتننتهى بظهور الضروس الخلفية الثانية عند عمر ثلاثون حتى ستة وثلاثون شهر. ولكن هذه الأرقام تقريبية بمعنى أن الأسنان قد تظهر 6 أشهر قبل أو بعد هذه التواريخ.



وأوضحت النشرة الطبية، أن التسنين قد يسبب بعض الأعراض الجانبية مثل الألم البسيط المتقطع، ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة، مص الأصابع، حك اللثة، اضطراب فى النوم، فقدان الشهية، إسهال، وزيادة إفراز اللعاب، وفى حالة وجود ارتفاع كبير فى درجة الحرارة (أكثر من تسعة وثلاثون درجة ) فينصح بمراجعة سبب ارتفاع الحرارة التى قد تكون بسبب اخر غير التسنين مثل التهاب اللوزتين.



وأكدت النشرة الطبية، أنه للتعامل مع أعراض التسنين ينصح بمص أو الضغط على أشياء باردة وليست مجمدة مثل بعض الخضراوات كالخيار والجزر أو حتى استخدام ملعقة باردة، هذا الضغط على اللثة يساعد على تقليل الالتهاب والألم.

هناك بعض الإحتياطات يجب مراعتها مثل عدم استخدام الأطعمة شديدة الصلابة لتجنب جرح اللثة أو استخدامها مع الأطفال الغير قادرين على بلع الأطعمة الصلبة وفى جميع الأحوال يجب متابعة الأهالى للاطفال أثناء استخدام هذه الأطعمة تجنبا لحدوث اختناق من بقايا الطعام الصغيرة.



العضاضات تعتبر أيضا من الوسائل المساعدة فى تخفيف أعراض التسنين. استخدام العضاضات أو الببرونات أو عمل مساج للثة يقلل الألم عن طريق الضغظ واستهداف الأطراف العصبية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العضاضات لينة ولا تحتوى على مادة البيسفينول الضارة. وفى نقس الوقت لا تكون شديدة الليونة حتى لا يتسرب السائل الداخلى وتكون فى صورة اشكال والوان جذابة مما يساعد على تقبل الرضيع لها .

وفى حالة الآلم الشديد يمكن وصف بعض المسكنات مثل الباراسيتمول والابيوبروفين بعد التواصل مع طبيب الأطفال المتابع مع الرضيع.

هذا وتحذر منظمة الصحة والغذاء من استخدام الجل الذى يحتوى على مادة البينزوكين أو مادة الليدوكين لما له من أضرار الإصابة بأمراض خطيرة بالدم فى الأطفال أقل من سنتين. ويمكن استبداله بالأدوية التى تحتوى على مواد طبيعية أو حمض الهيلارونيك كبديل آمن لمادة البينزوكين والليدوكين .



قد تصاحب عملية التسنين التهاب فى اللثة وقد تصل فى بعض الأحيان إلى التورم بلون احمر (كيس البزوغ) أو أزرق (تجمع دموى للبزوغ ) وهذا التورم يختفى تلقائيا بدون اى تدخل ولكن فى بعض الأحيان يسبب ألم شديد وصعوبة فى المضغ مما يتطلب التدخل الجراحي.



ولذا ينصح بزيارة طبيب الأسنان الأطفال عد عمر ستة أشهر لمتابعة عملية التسنين ومساعدة الأب والأم وكذلك الرضيع فى اجتياز هذه الفترة بسلام دون أى مضاعفات.