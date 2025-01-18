وزير الأوقاف يستقبل وفد الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لبحث التعاون

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفدًا من الإدارة المختصة بمنع التطرف ومكافحة الإرهاب لدى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) لبحث آفاق التعاون فى جهود الوقاية من الفكر المتطرف وما يترتب عليه من عنف وإرهاب عابر للحدود والقارات. وقد ضم الوفد إيلينا زيجاتشي، مسئولة مشاريع الدعم الفنى لمنع الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا؛ وعدالة القاضى محمد فودة، مسئول العدالة الجنائية والوقاية والمكافحة بغرب إفريقيا لدى المكتب الأممي.

تخلل اللقاء النظر فى سبل تعزيز التعاون المشترك فى مواجهة الفكر المتطرف، مع التركيز على البرامج التدريبية والورش التوعوية، وفق مبدأ "الوقاية خير من العلاج"؛ وذلك عبر الاستفادة من الخطاب الدينى الرشيد الذى تمثله مصر ومن تجربتها الممتدة فى درء مخاطر التطرف المفضى إلى العنف والإرهاب.

وأكد الوزير عزم الوزارة على المساندة التامة للمبادرات الدولية الرامية إلى الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك فى تطوير أدوات المواجهة الفكرية التى تستند إلى مفاهيم الوسطية وتجديد الخطاب الديني. كما استعرض الوزير جهوده البحثية والعلمية والدعوية فى هذا المجال بمختلف قارات العالم، ما أثار إعجاب الوفد الزائر وعزز رغبته فى التعاون.

من جانبه، استعرض وفد الأمم المتحدة الجهود التى يبذلها المكتب فى مجالات الوقاية من التطرف ومنع الإرهاب وتعزيز العدالة الجنائية، مع التركيز على مبادرات الدعم الفنى الموجهة لدول منطقة شمال إفريقيا وغرب إفريقيا وشرقها، ومن ذلك جهود تدريب الكوادر وتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التنسيق والشروع فى وضع معالم التعاون بما يسهم فى تحقيق الأهداف المشتركة ويعود بالخير على مصر وإفريقيا والعالم.