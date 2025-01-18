شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 110 محاضر تموينية لمخابز ومحال مخالفة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على الاطمئنان من مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية على مخزون السلع والمواد التموينية وتوافرها بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التموين بالمتابعة الدورية وتكثيف الجهود لضمان استقرار عمليات الصرف للسلع والمقررات التموينية للمواطنين والخبز وتسهيل آليات العرض والإتاحة للجمهور خاصة السلع الأساسية.

واطلع محافظ الجيزة، على بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن رصيد السلع وعمليات الصرف والتوزيع بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

جاء بالبيان، انتظام توافر الخبز وانتظام صرف الدقيق بالمطاحن وصرف السلع التموينية والأساسية كالسكر، والزيت، والأرز، للبدالين التموينيين، لتسليمها للمواطنين مستحقي الدعم ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

وشمل البيان توافر مخزون المواد البترولية بمحطات الوقود وأنابيب البوتاجاز بالمستودعات وذلك بكافة أنحاء المحافظة.

وتضمن البيان أيضًا موقف حملات الرقابة وضبط المخالفات، والتي شملت غلق 9 منشآت عبارة عن 4 محال بقالين تموينين، وبقال عادي، ومستودع بوتاجاز مخالفين، ومنشأتين لعدم الحصول على شهادة صحية، ومنشأتين لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تمكنت الحملات من ضبط نصف طن سلع ومواد تموينية مجهولة المصدر مع تحرير 110 محاضر تموينية لمخابز ومحال مخالفة لضبط مخالفات متنوعة شملت التلاعب في وزن ومواصفات رغيف الخبز وغلق المخبز بدون إذن، وذلك في مجال المخابز وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الحصول علي شهادة صحية أو البيع بأزيد من السعر الرسمي أو انتهاء الصلاحية، وذلك في مجال الأسواق.