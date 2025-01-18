شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصحة والتضامن يصلان معبر رفح للاطمئنان على استعدادات دخول مساعدات غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "وزيرا الصحة والتضامن المصريان يصلان معبر رفح في إطار الجهود المصرية المكثفة للاطمئنان على سير الاستعدادات النهائية لدخول المساعدات لقطاع غزة".

وفي وقت سابق، أكد مصدر مصري مطلع لـ"القاهرة الإخبارية" انتهاء اجتماع القاهرة بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط أجواء إيجابية.

وأكد المصدر أنه تم الاتفاق على كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات. وأشار المصدر إلى أن الغرفة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لضمان التنسيق الفعّال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.