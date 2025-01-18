شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر كانت أول دولة أفريقية تعترف بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، إن "مصر كانت أول دولة أفريقية تعترف بدولة السنغال"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة التكامل الأفريقي والشئون الخارجية السنغالية.

وأضاف عبد العاطي، أن هناك توجيهات من قادة مصر والسنغال بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرة إلى مرور 65 عاما على تدشين العلاقات بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه بحثت مع وزيرة خارجية السنغال تعزيز التعاون خاصة في قطاع الزراعة، قائلا: "أعتزم زيارة السنغال قريبا على رأس وفد من الشركات المصرية".

من جانبها، قالت وزيرة التكامل الأفريقي والشئون الخارجية السنغالية، إن "مصر شريك مهم بالنسبة لنا والسنغاليين في القاهرة يشعرون أنهم في بلادهم".