شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم الجيزة: 45 دقيقة وقت إضافى لتأخر وصول أسئلة امتحان العربى بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حقيقة ما تم تداوله بشأن وصول أسئلة امتحان مادة اللغة العربية إلى لجنة مدرسة الرؤية بالعمرانية بعد بدء اللجنة بحوالى 30 دقيقة، موضحاً أنه تم منح الطلاب وقتا إضافيا 45 دقيقة بدلا من نصف ساعة تأخير، حرصا على وقت الامتحان وأيضا فى إطار الحرص على مصلحة الطلاب الذين يؤدون الامتحان، مشيراً إلى أن سيارة نقل الأسئلة تأخرت بسبب زحام لكونه يمر على أحد الأسواق والتى أدت إلى تأخره عن وقت بدء اللجنة الامتحانية.

وأوضح سعيد عطية أنه زار لجنة الامتحان وهناك بعض الطلاب كانوا قد انتهوا من الإجابة ولكنه أصر على منحهم الوقت الإضافي للإجابة عن الأسئلة.



وأشار إلى أنه بالنسبة لتداول أجزاء من امتحان العربى فإن الورق المتداول هى ورقة واحدة وليس كل الامتحان، موضحا أن الامتحان تضمن 7 نماذج بأسئلة موحدة على مستوى المحافظة ولكن مع اختلاف ترتيب الأسئلة داخل هذه النماذج ومن ثم لم يستفد اى طالب من محاولات الغش .

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية انطلقت اليوم حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.