شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: نستعد لتطبيق اتفاق إعادة المحتجزين وفق تصديق المستوى السياسى والان مع تفاصيل الخبر

قال متحدث جيش الاحتلال: نستعد لتطبيق اتفاق إعادة المحتجزين وفق ما صادق عليه المستوي السياسي الليلة الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: سنطبق الخطة العملياتية العسكرية وفق ما تم الاتفاق عليه بداية من الساعة 8:30 صباح الأحد.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، أن مجلس الوزراء الأمني وافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعادة المحتجزين، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من 6 ساعات.

وأوضح عضو في مجلس الوزراء الأمني أن الحكومة صادقت على صفقة التبادل مع حماس بأغلبية 24 وزيرًا ومعارضة 8 وزراء.

وأفادت وكالة "رويترز" أنه بموجب الاتفاق، الذي يبدأ يوم الأحد المقبل، سيتم وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مع أول عملية تبادل لمحتجزين إسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، ضمن سلسلة من العمليات. ويُتوقع أن يُفسح الاتفاق المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا في غزة.

وفي وقت سابق، أكد مصدر مصري مطلع لـ"القاهرة الإخبارية" انتهاء اجتماع القاهرة بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط أجواء إيجابية.