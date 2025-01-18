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إصابة إسرائيليين أثناء الهروب للملاجئ إثر صاروخ تم إطلاقه من اليمن

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إصابة إسرائيليين أثناء الهروب للملاجئ إثر صاروخ تم إطلاقه من اليمن

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

السبت، 18 يناير 2025 11:07 ص

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن دفاعاته الجوية تحاول التصدي لصواريخ أطلقت من اليمن صباح اليوم السبت.

من جانبها، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، أنها تعاملت مع عدد من حالات الهلع والإصابات أثناء الهرولة إلى الملاجئ.

من جانبها قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم تعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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