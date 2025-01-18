شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إسرائيليين أثناء الهروب للملاجئ إثر صاروخ تم إطلاقه من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن دفاعاته الجوية تحاول التصدي لصواريخ أطلقت من اليمن صباح اليوم السبت.

من جانبها، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، أنها تعاملت مع عدد من حالات الهلع والإصابات أثناء الهرولة إلى الملاجئ.

من جانبها قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم تعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن.