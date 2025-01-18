شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الأسرى: نشر أسماء المفرج عنهم قبل يوم التبادل وفق بنود الاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

أكد مكتب إعلام الأسرى، أن "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، من نشر لقائمة الأسرى المتفق عليهم للمرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار هو إجراء يخص الاحتلال".

وأوضح صباح اليوم السبت، في بيان، أن آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المنوي الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال إنه "سيتم نشر القوائم قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار."

من جانبها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيتم الإفراج عن خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة (حماس)، في وقت تحدثت فيه هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عن "خلل واضح" بقائمة المعتقلين المقرر الإفراج عنهم، والتي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية.

وخالدة جرار سياسية فلسطينية وعضوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتقلها الاحتلال عام 2015 بتهم الانتماء إلى تنظيم محظور يطالب بتحرير فلسطين والمشاركة في أنشطة لدعم الأسرى ومناهضة الاحتلال.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري السبت، أنه بناءً على التوافق بين أطراف اتفاق غزة والوسطاء، فإن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير بالتوقيت المحلي في غزة (06:30 بتوقيت جرينتش).

وأوصى الأنصاري "الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".