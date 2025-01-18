شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس ماربورج القاتل من الخفافيش.."مرض نزيف العين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، من انتشار فيروس شبيه بفيروس ماربورج غير القابل للعلاج في تنزانيا لقد أصاب فيروس ماربورج، الذي يعد من أكثر مسببات الأمراض فتكاً على الإطلاق، أصاب 9 أشخاص بالفعل، مما أدى إلى مقتل 8 منهم.

وقالت المنظمة، إنه لا توجد حاليًا أي لقاحات أو علاجات متاحة، مما يعني أن الأطباء مجبرون على التركيز على مساعدة المرضى على البقاء على قيد الحياة من العدوى بدلاً من ذلك، وهو غالبا ما يعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية لخطر الإصابة المباشر بالفيروس، والذي يمكن أن يتسبب في نزيف الناس من أعينهم، حيث ينتقل من خلال سوائل الجسم المصابة.

أرسلت منظمة الصحة العالمية فرقا إلى منطقة كاجيرا، شمال شرقي الدولة الأفريقية، حيث تم رصد جميع الحالات حتى الآن، ولكن الأطباء تلقوا تحذيرات أيضا بضرورة توخي الحذر من ظهور حالات في الدول المجاورة مثل رواندا وبوروندي، مما أثار مخاوف من أن الفيروس قد ينتشر تحت الرادار.

وكان المسؤولون المحليون قد أطلقوا ناقوس الخطر في الأسبوع الماضي بعد أن أصاب مرض غامض 6 أشخاص، مما أدى إلى مقتل 5 منهم، ويعتقد الخبراء أن مدينة ماربورج هي المسؤولة عن ذلك بعد الاختبارات الأولية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس ماربورج، وهو قريب من فيروس الإيبولا، يسبب نزيفًا في الجسم ويقتل ما يصل إلى 9 من كل 10 مرضى، يبلغ معدل الوفيات بسبب فيروس ماربورج ما يصل إلى 88 % ولا توجد حاليًا أي لقاحات أو علاجات معتمدة لعلاج الفيروس.

وأضافت منظمة الصحة العالمية إنه فى 11 يناير، ارتفع عدد الحالات المشتبه بها إلى 9 حالات و8 وفيات في منطقتين - بيهارامولو وموليبا، موضحة، إن مرض ماربورج هو حمى نزفية - حيث تتضرر الأعضاء والأوعية الدموية، مما يسبب النزيف داخليًا أو من العينين والفم والأذنين.

كيفية انتقال الفيروس..

يمكن أن ينتشر الفيروس عن طريق لمس أو التعامل مع سوائل جسم شخص مصاب أو أشياء ملوثة أو حيوانات برية مصابة، ويقال إنه ينتقل في البداية إلى الأشخاص بعد التعرض لفترة طويلة للمناجم أو الكهوف التي يسكنها خفافيش الفاكهة.

تظهر الأعراض فجأة وتشمل الصداع الشديد والحمى والإسهال وآلام المعدة والقيء، وتزداد حدة الأعراض بشكل متزايد، في المراحل المبكرة من حمى ماربورج النزفية، من الصعب للغاية التمييز بينها وبين الأمراض الاستوائية الأخرى، مثل الإيبولا والملاريا، يصبح المرضى المصابون بالعدوى أشبه بالأشباح، وغالبًا ما تكون لديهم عيون عميقة ووجوه خالية من التعابير.

أكدت منظمة الصحة العالمية، إن معدل الوفيات بسبب الفيروس يصل إلى 88 %، مما يعني أنه يمكن أن يقتل ما يقرب من 9 من كل 10 أشخاص يصابون به، ويأتي تفشي الفيروس في تنزانيا بعد أقل من شهر من الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس ماربورج في رواندا المجاورة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، "نتوقع المزيد من الحالات في الأيام المقبلة مع تحسن مراقبة المرض"، وقد أصيب ما مجموعه 66 شخصا، نحو 80 % منهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأعلنت البلاد عن 15 حالة وفاة، حيث حظيت استجابة رواندا بإشادة دولية بسبب معدل الوفيات المنخفض الذي بلغ 23 %- وهو أدنى معدل على الإطلاق لتفشي فيروس ماربورغ في أفريقيا، في مارس 2023، شهدت منطقة بوكوبا في تنزانيا أول تفش لفيروس ماربورج، والذي يُعتقد أنه أدى إلى مقتل 6 أشخاص واستمر لمدة شهرين تقريبًا، ولكن السلطات الصحية في تنزانيا لم تؤكد بعد هذا التفشي الأخير.

وأكد بيان لمسئولى منظمة الصحة العالمية: "إن مصدر تفشي المرض غير معروف حاليًان مضيفين، إن التأخر في اكتشاف الحالات وعزلها، إلى جانب التتبع المستمر للمخالطين، يشير إلى عدم وجود معلومات كاملة عن تفشي المرض الحالي، ومن المتوقع أن يتم التعرف على المزيد من الحالات.

ينتقل فيروس ماربورج (MVD) في البداية إلى البشر من خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والمواد، وتعتبر المخاطر الإقليمية عالية بسبب الموقع الاستراتيجي لمنطقة كاجيرا كمركز عبور، مع حركة حدودية كبيرة للسكان إلى رواندا وأوغندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتشير التقارير إلى أن بعض الحالات المشتبه بها توجد في مناطق قريبة من الحدود الدولية، مما يسلط الضوء على إمكانية انتشار المرض إلى البلدان المجاورة.

وأكدت المنظمة، إنه لا ينتقل فيروس ماربورج بسهولة، وفي أغلب الحالات، يتطلب الأمر ملامسة سوائل جسم مريض يعاني من الأعراض أو الأسطح الملوثة بهذه السوائل، ومع ذلك، لا يمكن استبعاد أن يكون الشخص المعرض للفيروس مسافرًا."

ورغم التهديد الإقليمي، فإن الخطر العالمي يظل منخفضا لأن الفيروس لا ينتشر بسهولة بين الناس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

