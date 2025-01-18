شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة اعتبارا من الساعة 8.30 صباح غد بتوقيت القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "الاتفاق على بدء تنفيذ وقف إطلاق النار فى قطاع غزة اعتبارا من الساعة 8.30 بتوقيت غزة يوم غد الأحد الموافق 19 يناير".

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، أن مجلس الوزراء الأمني وافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعادة المحتجزين، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من 6 ساعات.

وأوضح عضو في مجلس الوزراء الأمني، أن الحكومة صادقت على صفقة التبادل مع حماس بأغلبية 24 وزيرًا ومعارضة 8 وزراء.

وأفادت وكالة "رويترز" أنه بموجب الاتفاق، الذي يبدأ يوم الأحد المقبل، سيتم وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مع أول عملية تبادل لمحتجزين إسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، ضمن سلسلة من العمليات، ويُتوقع أن يُفسح الاتفاق المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا في غزة.