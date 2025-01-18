شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان العربى للشهادة الإعدادية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت جروبات الغش عبر تطبيق تليجراف صورة من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، فيما تعمل مديرية التربية والتعليم على التأكد من صحة الأسئلة المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشددت المديريات التعليمية على ضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ومحاسبة اى طالب يرتكب أى أفعال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.

واستعدت مديريات التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية حيث أن، امتحانات نصف العام في الشهادة الإعدادية سوف تكون موحدة على مستوى كل محافظة وليس بنماذج امتحانية متعددة .

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية انطلقت اليوم حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.