شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال ينسف مربعات سكنية فى النصيرات شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال ينسف مربعات سكنية فى النصيرات شمال قطاع غزة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بينهم 27 طفلًا، منذ إعلان الاتفاق.

وزعم حزب الليكود برئاسة نتنياهو، أن الاتفاق الحالي، يسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال عند الحاجة بضمانة أمريكية، كما يضمن تزويد الجيش بالأسلحة ووسائل القتال اللازمة لتحقيق أهدافه.