شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: نستعد لفترة أقصى الاحتياجات المائية القادمة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس مراد لطفى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة الحالية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية القادمة.

قال سويلم أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين ، مشيراً إلى حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات اعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة ، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الاستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ .

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية ، والاجراءات التى تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع اجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع ، ومجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة .

كما استعرض التقرير أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تجرى حالياً تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه 1-2 بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، وجارى اصدار امر الاسناد لعملية إنشاء محطة النصر 5 بمحافظة البحيرة ، والإنتهاء من اعداد كراسة الشروط والمواصفات لعملية إنشاء محطة قلابشو بمحافظة الدقهلية ، وجارى طرح انشاء محطتى سمتاى والحامول بالغربية وكفر الشيخ ، وتم إصدار أمر إسناد لتوريد 18 وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطواري التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء .

وفى إطار خطه الوزارة لحسم مشاكل المناطق الساخنة .. فإنه يجرى الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطات الشلوفة التى يتم تغذيتها من ترعة السويس ، حيث تم توريد وتركيب 12 محرك كهربائي ، و توريد 8 محولات كهربائية جديدة ، وتم نهو إحلال وتجديد مواسير خطوط الطرد ، وجارى الانتهاء من الأعمال المدنية مما ساهم فى حسم مشاكل المزارعين بالمنطقة .

كما تحرص أجهزة المصلحة على متابعة التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائيه للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع .

و وجه سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى منظومة الرى والصرف .

