شكرا لقرائتكم خبر عن اختبر شطارتك.. جمع كلمة داء وسيد بامتحان العربى للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

تضمن امتحان اللغة العربية للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية بعض الكلمات والتى طالب واضع الامتحان معانيها من بينها جمع كلمة "داء" فى قول الشاعر أيها الشاكى وما بك من داء.. كيف تغدو إذا غدوت عليلا، ومعنى كلمة منافرة "هادئة - كارهة- مصاحبة" ومرادف "أصرت" أيدت - عزمت - أشارت - واصلت" وجمع كلمة سيد " اسواد - أسياد - سيدات - اسيد" من سؤال القراءة متحرري المحتوى، وجاءت الكلمة في جملة "أنت سيد قرارك"، وكان من بين الاختيارات "أسواد- أسيد- سيدات- أسياد".

والإجابة الصحيحة لجمع كلمة "سيد"، هنا لغويا هي "أسياد".

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.



واستعدت مديريات التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية ، حيث إن امتحانات نصف العام في الشهادة الإعدادية سوف تكون موحدة على مستوى كل محافظة وليس بنماذج امتحانية متعددة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية انطلقت اليوم حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.