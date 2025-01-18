شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح طاقم مستشفى بني سويف للتأمين الصحي في إجراء تفتيت حصو لـ3 حالات حرجة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالجهود المميزة التي بذلها الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، فى إجراء المناظير، ونجاحهم مؤخرا في إجراء 3 حالات Spyglass بأحدث إصدار لمنظار القنوات المرارية.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الادارة، أن المستشفى استقبل المرضى بقسم الجهاز الهضمي والكبد، وقد أظهرت الفحوصات حاجتهم للتدخل بمنظار القنوات المرارية بتقنية spyglass لتفتيت الحصو أو تركيب دعامة وفق الفحوصات الطبية مما استلزم اتخاذ الاجراءات لتوفير تلك التقنية بأحدث إصداراتها.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، إن أول حالة تفتيت حصوات فشلت جميع المحاولات جراحيا أو بالمنظار استخراج الحصو بالقناة المرارية، وثان حالة ورم بالقناة المرارية، وثالث حالة إلتهاب مناعي بالقناة المرارية، وذلك لأول مرة في محافظة بنى سويف وتم اجراء المنظار للحالات الثلاثة بنجاح مع وضع المرضى تحت الملاحظة الطبية واستكمال علاجهم بالمستشفى حتى استقرار حالتهم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى، إن الطاقم الطبي، ضم نخبة من أطباء الجهاز الهضمي والكبد، برئاسة :د. هاني أبو طالب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ورئيس القسم بالمستشفى، د. الزهراء محمد فهمي، د.محمود جمال، د. عمرو حلمي ،د.الاء مختار من كلية الطب بجامعة بني سويف، د. عبدالرحمن الأزهري، د. محمد كمال اخصائى الجهاز الهضمى والكبد،بالاضافة الى د.اسراء كساب ،د. اسراء ربيع ،د. محمود مصطفى، د. طه رجب، د. محمد عبد المجيد ، د.عبد الله طلعت، د.عمرو محمود، د.محمد لطيف، د.آية محمود أطباء مقيمين بالقسم ،والدكتورة ولاء السيد جامع أخصائي التخدير، بالإضافة إلى مساهمة فعالة من طاقم التمريض المتخصص : سميرة علي عباس وهناء محمد أحمد وايمان محمد

فيما أضافت د. نرمين محمد نجيب مدير المستشفى، أن هذا النجاح يمثل إحدى ثمار جهود تطوير المستشفى، التي تهدف لتوفير خدمات طبية نادرة ودقيقة لمنتفعي التأمين الصحي، مؤكدة أن تلك العملية المعقدة تتطلب مهارة عالية وتأتي استكمالاً لسلسلة من العمليات الدقيقة التي نفذها أطباء المستشفى مؤخرًا، و ضمن خطة الهيئة لدعم وتطوير الخدمات الصحية .



نجاح طاقم مستشفى بني سويف للتأمين الصحي في إجراء تفتيت حصو



إجراء تفتيت حصو