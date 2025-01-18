شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة: وقاية النباتات يجتاز تجديد مواصفتين دوليتين للأيزو للعام الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة تجديد شهادتين الأيزو ISO 9001:2015 و ISO 21001:2018 ، وذلك بعد زيارة فريق المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية المانحة لشهادات الأيزو وانتهائهم من عمليات المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالمعهد، وتأكدهم من تطبيق جميع المعايير والمواصفات الدولية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز بالعمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على جميع المستويات من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات البحثية و التدريبية والمجتمعية بما يكفل النهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي في شتى المجالات.

وأشار عبدالمجيد أن تجديد منح المعهد المواصفتين الدوليتين ISO 9001:2015 لمراجعة النظم الإدارية و ISO 21001:2018 لمركز التدريب والاستشارات لوقاية النباتات يعني نجاح المعهد في إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير النظم الفنية والإدارية والتدريبية بتطبيق كافة الإجراءات ومتطلبات تجديد الاعتماد، من خلال العديد من الإجراءات، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية لتحقيق رسالته، و وصوله إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق به.

وهنأ مدير المعهد جميع العاملين على هذا النجاح، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء تتويجا للجهود المبذولة من قِبل العاملين بما يسهم في الارتقاء بمعهدهم، و توجه بالشكر و التقدير للدكتورة نيفين صبحي مدير إدارة الجودة بالمركز و لفريق الجودة بالمعهد بإدارة الدكتورة فرحة حسني لما بذلوه من جهد لحصول المعهد على التجديد .

وأضاف أن العنصر البشري هو أساس نجاح أي منظومة إداريا وعلمياً.

جدير بالذكر أن وقاية النباتات حقق نجاحا واضحا في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري في الأعوام السابقة، و حقق نجاحا مشرفا في الحصول على اعتماد أربعة معامل بالمواصفة ISO/IEC 17025:2017 و هي المعمل المركزي ومعمل التحاليل الكيميائية لمنتجات نحل العسل ومعمل آفات وأمراض النحل ومعمل التحاليل الكيميائية الدقيقة. كما تم تجديد الاعتماد للمواصفة ISO 27001:2022 للمتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر و التصنيف في أمن وسرية المعلومات.