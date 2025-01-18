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تعرف على موعد بداية الصوم الكبير فى الكنيسة لعام 2025

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تعرف على موعد بداية الصوم الكبير فى الكنيسة لعام 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – بتول عصام

السبت، 18 يناير 2025 09:00 ص

يبحث كثير من الأخوة المسيحيين عن معرفة موعد بداية الصوم الأربعيني المقدس (الصوم الكبير) في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويعتبر عيد القيامة المجيد أحد الأعياد السيدية الكبرى.

ويبدأ الصوم الكبير يوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025، ويشمل الصوم الكبير على 3 أصوام، هما الأربعين المقدسة في الوسط، يسبقها أسبوع أما يعتبر تمهيديًا للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، ويعقب ذلك أسبوع الآلام.

يذكر أن النتيجة القبطية تعتمد على التقويم القبطي، والذى يتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة، كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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